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14:36, 28 февраля 2024Бывший СССР

Захарова отреагировала на уничтожение Кишиневом связей с Россией

Захарова: Молдавии будет трудно возобновить участие в договоренностях с Россией

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Молдавии будет трудно возобновить участие в договоренностях с Россией, которые уничтожают власти республики. На разрыв связей Кишинева с Москвой в ходе брифинга отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Youtube.

«Власти Молдавии должны осознавать, что возобновить свое участие в этих договоренностях (С Россией, — прим. "Ленты.ру") , которые они сейчас изничтожают, будет сложно», — заявила она.

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      Александр Курбатов
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