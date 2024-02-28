Захарова отреагировала на уничтожение Кишиневом связей с Россией

Захарова: Молдавии будет трудно возобновить участие в договоренностях с Россией

Молдавии будет трудно возобновить участие в договоренностях с Россией, которые уничтожают власти республики. На разрыв связей Кишинева с Москвой в ходе брифинга отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Youtube.

«Власти Молдавии должны осознавать, что возобновить свое участие в этих договоренностях (С Россией, — прим. "Ленты.ру") , которые они сейчас изничтожают, будет сложно», — заявила она.