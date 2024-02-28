Жители российского города сообщили о громких звуках в небе

Жители Краснодара сообщили о громких звуках в небе, власти нашли объяснение

Жители Краснодара сообщили о громких звуках в небе. Власти российского города нашли этому объяснение. Подробный комментарий приводится в Telegram-канале администрации.

Представители мэрии отметили, что звук в нескольких районах Краснодара был связан с преодолением самолетом звукового барьера.

Уточнялось, что, по данным единой дежурной диспетчерской службы, информации о взрывах и разрушениях в городе не фиксировали.

До этого сообщалось, что жители города Кстово Нижегородской области рассказали о звуке взрыва.

Впоследствии удалось установить, что это было связано с преодолением сверхзвукового барьера воздушным транспортом.

Еще раньше о взрывах сообщали жители Ростова-на-Дону. Городские власти тогда опровергли данные о работе систем противовоздушной обороны в регионе.