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16:31, 28 февраля 2024Россия

Жители российского города сообщили о громких звуках в небе

Жители Краснодара сообщили о громких звуках в небе, власти нашли объяснение
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители Краснодара сообщили о громких звуках в небе. Власти российского города нашли этому объяснение. Подробный комментарий приводится в Telegram-канале администрации.

Представители мэрии отметили, что звук в нескольких районах Краснодара был связан с преодолением самолетом звукового барьера.

Уточнялось, что, по данным единой дежурной диспетчерской службы, информации о взрывах и разрушениях в городе не фиксировали.

До этого сообщалось, что жители города Кстово Нижегородской области рассказали о звуке взрыва.

Впоследствии удалось установить, что это было связано с преодолением сверхзвукового барьера воздушным транспортом.

Еще раньше о взрывах сообщали жители Ростова-на-Дону. Городские власти тогда опровергли данные о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

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      Анна Щербакова
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