В России заявили об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

Депутат Швыткин: РФ продолжает отодвигать демилитаризованную зону от Донецка

Вооруженные силы (ВС) России продолжают отодвигать демилитаризованную зону от Донецка, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так депутат прокомментировал взятие российскими войсками под контроль Петровского (украинское название — Степовое) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО). В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил значение освобождения поселка.

«Населенный пункт Петровское находится в пяти километрах в направлении северо-запада от Авдеевки. Взяв Авдеевку, мы заняли более выгодные рубежи. Это первое. Второе, мы еще дальше отодвинули демилитаризованную зону от Донецка и от Авдеевки, которая находится уже под нашим контролем. Третье, мы расширили зоны ответственности наших подразделений. То есть мы сегодня контролируем еще дополнительно территории, которые были в свое время под гнетом ВСУ», — отметил Швыткин.

Также депутат сообщил, что в ходе взятия под контроль поселка была уничтожена западная бронетехника. Он добавил, что это можно считать успешным событием.

Это (взятие под контроль поселка Петровское — прим. «Ленты.ру») еще раз подтверждает то, что наши подразделения на авдеевском направлении продолжают развивать успех и не дают возможности противнику сформировать линию фронта Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль поселок Петровское (украинское название — Степовое) на авдеевском направлении.

26 февраля российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль поселка Ласточкино под Авдеевкой и продолжении улучшения положения по переднему краю направления.

Россия взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

