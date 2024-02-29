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15:46, 29 февраля 2024Наука и техника

Apple ID переименуют

MacRumors: учетную запись Apple ID переименуют в Apple Account в 2024 году

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Компания Apple сменит название учетной записи пользователя Apple ID на Apple Account. Об этом сообщает издание MacRumors.

Источники в корпорации выяснили, что Apple ID — название учетной записи в фирменной экосистеме — должны переименовать в 2024 году. Судя по всему, руководители IT-гиганта выбрали в качестве нового названия Apple Account.

Журналисты заявили, что им неизвестно, почему Apple решилась на ребрендинг. Авторы медиа предположили, что на фоне переименования компания может выпустить какие-то новые услуги или сервисы. Также специалисты выяснили, что термин Apple Account давно упоминается на сайте корпорации в контексте различных сервисов.

Ожидается, что о переименовании Apple ID сообщат в середине года на мероприятии WWDC. Apple Account может появиться в iOS 18 и новых версиях других операционных систем.

Apple ID — система аутентификации, которая используется во многих продуктах Apple. В 2013 году инженеры компании внедрили двухфакторную аутентификацию в Apple ID.

Ранее журналисты MacRumors выяснили, что следующую операционную систему Apple получат iPhone с процессором A12 Bionic и более новые устройства. Таким образом, iOS 18 будет совместима с iPhone Xs и более актуальными смартфонами.

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      Андрей Ставицкий
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