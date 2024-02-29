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14:36, 29 февраля 2024Спорт

Блогеры посоветовали необходимые для спасения в экстренной ситуации упражнения

Блогеры Уайт предложили делать упражнения, которые помогут в экстренной ситуации

Кадр: Buff Dudes / YouTube

Блогеры-бодибилдеры Брэндон и Хадсон Уайт посоветовали комплекс упражнений, необходимых для спасения в экстренной ситуации. Программа тренировок доступна на их YouTube-канале Buff Dudes.

Во-первых, Уайт предложили подготовиться к погоне. Для этого они посоветовали выполнять кардиотренировки с низкой интенсивностью, например, бодрую 45-минутную прогулку или езду на велосипеде. Затем можно добавить высокоинтенсивные интервальные тренировки, такие как прыжки со скакалкой и спринты.

Во-вторых, блогеры посоветовали подготовить руки для возможного восхождения на гору и предложили выполнять подтягивания. Для начала важно научиться просто висеть на перекладине, далее можно медленно подтягиваться, помогая себе фитнес-резинкой, после чего делать упражнение самостоятельно. Кроме того, подтягивания можно выполнять на низкой перекладине.

Чтобы при необходимости выбраться из-под завалов, Уайт рекомендовали подготовиться к этому с помощью отжиманий. Новички могут начать отжиматься с колен, а затем перейти к классическим отжиманиям. Также можно выполнять отжимания на параллельных брусьях.

Для подготовки к прыжку, бодибилдеры посоветовали проработать мышцы ног и ягодиц. Для этого подойдут приседания, прыжки из разных положений, а также зашагивания и прыжки на возвышенность и через нее.

Наконец, Уайт рекомендовали уделить внимание плаванию. По их словам, важно делать это регулярно, комбинируя различные виды плавания.

Ранее фитнес-тренер Анжелика Алохова перечислила четыре упражнения для продления молодости. Она предложила делать приседания, румынскую тягу, жим ногами и ягодичный мост.

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      Дарья Коршунова
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