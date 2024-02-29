Деятельность РПЦ сочли угрожающей безопасности Швеции
Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.
РПЦ обвинили в «сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях».
Ранее группа депутатов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству страны с вопросом о его отношении к притеснениям Русской православной церкви на Украине и в Болгарии.
В начале ноября Служба безопасности Украины завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса. В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.