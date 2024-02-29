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22:20, 29 февраля 2024Мир

Деятельность РПЦ сочли угрожающей безопасности Швеции

В Швеции прекратили господдержку РПЦ и обвинили ее в угрозе нацбезопасности

Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

РПЦ обвинили в «сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях».

Ранее группа депутатов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству страны с вопросом о его отношении к притеснениям Русской православной церкви на Украине и в Болгарии.

В начале ноября Служба безопасности Украины завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса. В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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      Юлия Мискевич
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