Деятельность РПЦ сочли угрожающей безопасности Швеции

В Швеции прекратили господдержку РПЦ и обвинили ее в угрозе нацбезопасности

Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

РПЦ обвинили в «сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях».

Ранее группа депутатов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству страны с вопросом о его отношении к притеснениям Русской православной церкви на Украине и в Болгарии.

В начале ноября Служба безопасности Украины завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса. В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.