Из пенсионерки в икону стиля. 70-летняя соцработница стала лицом Mango и звездой уровня Хадид. Ее судьбу решил случай

«Никогда не поздно стать модным инфлюэнсером» — гласит заголовок интервью с 70-летней Лин Слейтер из Нью-Йорка. Показы, съемки в рекламах Mango, Uniqlo и Valentino, крупный блог — всего этого могло и не случиться, если бы не роковая случайность. Однажды на Неделе моды фотографы по ошибке приняли профессора социологии за редактора моды — так она стала «Случайной иконой». Как пенсионерка за несколько лет превратилась в икону стиля и инфлюэнсера уровня Беллы Хадид?

«Я одеваюсь так, как люди не ожидают меня увидеть»

«В одну из нью-йоркских Недель мод я встречалась с подругой в кафе, как вдруг фотографы случайно спутали меня с модным редактором. Тогда они принялись делать сотни кадров моего образа, — описывала Слейтер историю своего успеха. — Подруга окрестила меня "Случайной иконой". Так я и получила имя для блога, который в итоге решила создать».

На самом деле героиня хоть и интересовалась модой с детства, но строить карьеру предпочла в сфере образования. Много лет американка работала профессором в области социальной работы, где не только преподавала дисциплину студентам, но и регулярно взаимодействовала с жертвами сексуального и физического насилия, в том числе с детьми.

По словам академика, учащиеся и коллеги постоянно делали комплименты ее неповторимому стилю, поэтому идея завести блог давно засела в ее голове. К окончательному решению женщину подтолкнул ее преподаватель в Технологическом институте моды, где она проходила курс об открытии магазина винтажных товаров. Учеба буквально стала для Слейтер спасением, поскольку на нее морально давила работа с жертвами насилия.

Лин Слейтер на премьере фильма «Война токов» в Нью-Йорке в 2019 году Фото: XRWx / MediaPunch / Legion-media.ru

60-летняя студентка подошла к созданию своей платформы как ученый: она заранее изучила сотни блогов, просмотрела десятки страниц инфлюэнсеров в соцсетях и пришла к выводу, что все они сливаются в безликую серую массу. Пенсионерка решила не заимствовать идеи уже популярных блогеров и показать миру свое личное видение стиля и модной индустрии в целом.

Слейтер регулярно публиковала посты о дизайнерах и отдельных культовых вещах, преимущественно рассказывая о том, как те или иные дизайнеры и модные течения повлияли на ее личность. Честность и открытость блогерши, а также почти полное отсутствие рекламы привлекли к Лин всеобщее внимание и 764 тысячи подписчиков в социальных сетях.

Я завела личную страницу, потому что не смогла найти для себя аналогичный блог, который обращался бы к женщинам, живущим интересной, но обычной жизнью. Речь о женщинах не знаменитых, но при этом умных, креативных и модных Лин Слейтер

Все снимки Слейтер, прославившие ее среди молодежи, были сделаны ее давним партнером, 66-летним Келвином Ломом. Он довольно быстро переквалифицировался из инженера в личного фотографа возлюбленной, что, несомненно, способствовало продвижению ее карьеры. Об этом блогерша позже рассказала в своей книге How to Be Old: Lessons in Living Boldly From the Accidental Icon («Как быть старым: Уроки смелой жизни от Случайной иконы»).

Молодость Лин Слейтер выпала на свободолюбивые 1970-е

В автобиографии Слейтер признается, что дух бунтарства на самом деле преследовал ее всю жизнь. Даже в католической школе, несмотря на единую школьную форму и строгие нравы тех времен, она нашла способ выделиться. В арсенале подростка было около 200 церковных значков, которые она навешивала на свою форму.

Я всегда одевалась авангардно, стараясь найти вещи дизайнеров Иссея Мияке и Йоджи Ямамото в комиссионках. Мне хотелось передать нарядами свою индивидуальность. К тому же я живу здесь и сейчас, что постоянно дарит мне сюрпризы и сказывается на моих образах Лин Слейтер

Молодость Слейтер пришлась на 1970-е годы, когда в обществе царила атмосфера всеобщего равенства и свободной любви. Лин считала себя хиппи, носила фетровые шляпы и обувь на платформе. От этих вещей она не отказалась и в старости, что опять же говорит о ее вольном нраве. «Старение — это приключение», — рассуждает она.

Лин Слейтер стала лицом брендов Mango и Valentino

Вскоре после того, как Лин начала вести свой блог, ее заметили именитые дизайнеры. Сначала она стала лицом модного дома Valentino, а потом работала с марками Mango, Uniqlo и другими компаниями, снималась в музыкальных клипах, участвовала в дефиле на Неделях моды и была приглашенным гостем на показах наравне с главными звездами A-листа.

По иронии, бренды сотрудничают со Слейтер, чтобы привлекать молодую аудиторию. «Тот факт, что они представили меня свои амбассадором, был новаторским», — говорила писательница. Вскоре Лин подписала контракт с модельным агентством и помимо коммерческих съемок приняла участие в показе Kate Spade, а также начала сниматься для популярных журналов.

Лин Слейтер на показе Kate Spade в 2020 году Фото: Jonas Gustavsson / Sipa USA / Legion-media.ru

Обрушившаяся слава и погоня за успехом привели к кризису: вопреки жизни, о которой, казалось бы, мечтают миллионы женщин, Лин почувствовала себя несчастной. Давление со стороны рекламодателей и агентов негативно сказались на состоянии Слейтер, и она отказалась от вечных съемок, сосредоточившись на своем блоге, с которого все началось.

Теперь блогерша изредка попадает на страницы журналов, но регулярно пишет о моде и личной жизни в «Случайную икону», развеивая страхи поклонников всех возрастов о старении. Важно отделять реальную жизнь от виртуальной, чтобы не потерять себя, напоминает пожилая блогерша.

«Ключ к жизни — это броситься в нее без какого-либо плана и быть открытым к постоянным переменам. Это дающая надежду философия, которая напоминает, что будущее в любом случае наступит. Плыть по течению — это всегда знать, что встретишь нечто захватывающее, необычное и новое», — заключает инфлюэнсер в недавнем интервью.