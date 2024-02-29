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17:20, 29 февраля 2024Из жизни

Адвокаты самого странного маньяка США обвинили палачей в непрофессионализме

Адвокаты Томаса Крича обвинили палачей штата Айдахо в непрофессионализме

Фото: Kyle Green / AP

Адвокаты Томаса Крича, которого иногда называют самым странным маньяком США, обвинили его палачей в непрофессионализме из-за срыва исполнения приговора. Об этом пишет The Washigton Post.

Приговор преступнику должен был быть приведен в исполнение 28 февраля. Однако занимавшиеся процедурой палачи не смогли установить Кричу катетер для инъекции после десяти попыток. В результате заключенного вернули в камеру.

«Мы возмущены, но не удивлены тем, что штат Айдахо сегодня провалил исполнение приговора Томасу Кричу. Вот что происходит, когда подобные вещи поручают неизвестным людям, которые неизвестно как подготовлены», — заявила адвокат Дебора Чуба, имея в виду, что по законам штата личности исполнителей приговоров держатся в тайне.

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Представители Американского союза защиты гражданских свобод (АСЗГС) и адвокаты Крича уже обратились в высшие инстанции с просьбой отменить его приговор. В частности, члены союза заявили, что власти так и не сообщили, какие именно вещества должны были применить для инъекции.

«Эта система травмирующая, жестокая, бесчеловечная и неэффективная. При этом на нее тратятся миллионы долларов, которые можно было бы пустить на помощь семьям пострадавших от действий преступников», — заявил исполнительный директор АСЗГС Лео Моралес.

Томас Крич находится в заключении 50 лет, и 41 год из них дожидается приведения в исполнение приговора. За это время он стал близким приятелем для многих сотрудников тюрьмы. Отмены приговора добивались не только правозащитники, но и многие тюремщики.

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      Никита Савин
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