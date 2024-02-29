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08:59, 29 февраля 2024Экономика

Опасность конфискации российских активов оценили

Экс-член совета МВФ Аскари: конфискация активов РФ навредит мировой экономике

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Возможная конфискация суверенных активов России западными странами навредит мировой экономике. Так опасность решения о присвоении средств оценил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, передача российских активов навредит финансовым потокам и прямым иностранным инвестициям. Такой шаг создаст опасный прецедент, в результате чего третьи страны будут видеть больший риск захвата своих средств со стороны государств Европы и США.

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Также Аскари признал, что Россия научилась эффективно обходить введенные против нее санкции. Это удалось благодаря сотрудничеству Москвы с государствами, готовыми бросить вызов ограничительным мерам Запада, в частности, Китаю и Индии, которые нуждаются в нефти и газе. По словам экс-члена совета МВФ, страны продолжат покупать российские энергоносители, пока их устраивает стоимость, а также отсутствует риск введения ограничений против них.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен признала возможные риски для доллара при конфискации замороженных российских активов. Однако, учитывая особенности сложившейся ситуации, она оценила их как крайне маловероятные. По словам министра финансов России Антона Силуанова, страны Запада сделают себе только хуже, если начнут конфисковывать российские активы.

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      Вячеслав Агапов
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