Пушилин рассказал об оптимистичном отношении к процессу освобождения ДНР

Пушилин рассказал, что смотрит на процесс освобождения ДНР с оптимизмом

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что оптимистично смотрит на процесс освобождения региона. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Пушилин, его позитивный настрой в отношении процесса освобождения ДНР основан на заявлениях Минобороны.

26 февраля глава ДНР подтвердил полную зачистку Авдеевки. По его словам, российские подразделения проверили в населенном пункте большое количество объектов и продвинулись дальше. При этом Пушилин отметил, что в городе могут оставаться представляющие опасность для населения мины.

Позднее Вооруженные силы Украины (ВСУ) также сообщили, что отступили из сел Северное и Степное на авдеевском направлении. Соответствующее заявление сделал спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий.