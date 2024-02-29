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12:35, 29 февраля 2024Россия

Путин признал проблемы в армии и обещал повысить «ударную мощь»

Путин: работа по решению проблем в армии ведется непрерывно
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию признал, что в армии страны есть проблемы. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы понимаем, вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно — и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности», — рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт. Сейчас в стране продолжается работа над рядом перспективных систем вооружений.

Путин также указал на многократно возросшие возможности Российской армии.

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      Варвара Кошечкина
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