Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 29 февраля 2024Мир

В Госдуме ответили на решение одной страны не запрещать удары ВСУ по России

Депутат Чепа: решение Финляндии не запрещать удары ВСУ по РФ несет опасность
СюжетРакетные удары по Украине:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

Решение Финляндии не запрещать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставленное им оружие для ударов по территории России несет опасность прежде всего для самих финнов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление финского депутата Юкки Копра.

«Финляндия — это новый член НАТО. Сегодня многие руководители пытаются как можно громче выслужиться, заявляя о себе именно в таких позициях», — отметил Чепа.

Такие заявления несут серьезную опасность, в первую очередь для финского населения

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, если произойдут недружелюбные действия по отношению к России со стороны Финляндии, то у Москвы будет право на ответ.

«Здесь финны даже не понимают и не отдают отчет, о чем они говорят», — заключил он.

Ранее финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкка Копра заявил, что страна не запрещала Украине использовать поставленное ей оружие для атак по России. Он подчеркнул, что Киев вправе наносить удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

17 января Финляндия объявила о намерении выделить Украине через Совет Европы 4 миллиона евро в 2024-2025 годах. Программа действий, в частности, направлена на укрепление прав наиболее уязвимых групп населения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      В ДНР объяснили прекращение беспорядочных обстрелов ВСУ по Донецку

      Раненого на СВО военного высадили из самолета авиакомпании «Победа»

      Российский хоккеист заступился за соотечественника и устроил драку в НХЛ

      ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

      Обнаружены следы гигантского древнего цунами

      Дрон сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в российском регионе

      Россиянам раскрыли эффективные способы борьбы со страхами

      Названа самая популярная версия Xiaomi 14

      Заявления о вражде Шольца и Макрона из-за Украины объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше