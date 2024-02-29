В Госдуме ответили на решение одной страны не запрещать удары ВСУ по России

Депутат Чепа: решение Финляндии не запрещать удары ВСУ по РФ несет опасность

Решение Финляндии не запрещать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставленное им оружие для ударов по территории России несет опасность прежде всего для самих финнов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление финского депутата Юкки Копра.

«Финляндия — это новый член НАТО. Сегодня многие руководители пытаются как можно громче выслужиться, заявляя о себе именно в таких позициях», — отметил Чепа.

Такие заявления несут серьезную опасность, в первую очередь для финского населения Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, если произойдут недружелюбные действия по отношению к России со стороны Финляндии, то у Москвы будет право на ответ.

«Здесь финны даже не понимают и не отдают отчет, о чем они говорят», — заключил он.

Ранее финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкка Копра заявил, что страна не запрещала Украине использовать поставленное ей оружие для атак по России. Он подчеркнул, что Киев вправе наносить удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

17 января Финляндия объявила о намерении выделить Украине через Совет Европы 4 миллиона евро в 2024-2025 годах. Программа действий, в частности, направлена на укрепление прав наиболее уязвимых групп населения.

