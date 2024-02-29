Российские военные подавили дроны ВСУ «Грозой»

МО России: дроны ВСУ на авдеевском направлении подавляют комплексом «Гроза»

Российские военные подавляют дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении спецоперации при помощи комплекса «Гроза». Об этом говорится в материалах Минобороны России, пишет ТАСС.

«Противодронный комплекс "Гроза" подавляет квадрокоптеры, не дает им долететь. (...) Излучает волны и не дает квадрокоптеру среагировать, он теряется в пространстве. Дальше мы его сбиваем, или он садится сам. Сбито больше 10 штук было за последний месяц», — сказал оператор станции радиоэлектронной борьбы с позывным Прапор на ролике Минобороны.

Он добавил, что радиус помех, которые создает «Гроза», составляет 500 метров. По словам оператора станции, его подразделение охраняет от дронов-камикадзе не только артиллерию, но и другие войска.

В декабре в компании «СтриОт-Бор» рассказали о разработке малогабаритного комплекса «Антидрон», предназначенного для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Станция комплекса может обнаружить беспилотник размером с голубя в любое время суток.

В том же месяце в Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации применяют станции радиоэлектронной борьбы Р-934У «Синица», которые успешно перехватывают украинские дроны.