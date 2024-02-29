У обвиняемого по делу о фейках врача забрали российский паспорт для проверки

У обвиняемого по делу о фейках врача забрали паспорт для проверки на подлинность

В Москве у врача-педиатра Надежды Буяновой, которую обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) и возбудили в отношении нее уголовное дело, забрали российский паспорт для проверки на подлинность. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Издание выяснило, что незадолго до этого, во время следственных действий, паспорт Буяновой при странных обстоятельствах исчез. Спустя какое-то время женщину пригласили в Следственный комитет России (СКР) и объявили, что документ нашелся. Но когда Буянова пришла за паспортом, ей отдали его лишь на минуту, а потом вновь забрали.

Сотрудники ведомства объяснили это «проверкой на подлинность» и самого документа, и получения Буяновой российского гражданства (она получила его в 1996 году).

При этом сделать копию Буяновой не дали, сейчас женщина фактически ущемлена в правах. Даже явиться на суд для нее проблематично — нечего показать охранникам для подтверждения личности.

Ранее педиатр, обвиняемая по делу о фейках, подала иск о восстановлении на работе.

Уголовное дело в отношении Буяновой велел возбудить председатель СКР Александр Бастрыкин. В СК обратили внимание на публикации в СМИ о том, что врач во время приема высказывалась негативно о российских военных и, узнав, что семилетнему мальчику не хватает отца, который отдал жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться.

3 февраля суд избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

