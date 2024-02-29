Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 29 февраля 2024Мир

В Кремле уличили Макрона в отсутствии инстинкта самосохранения

Песков ответил на заявление Макрона о возможной отправке войск ЕС на Украину
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину фразой об отсутствии у лидеров ЕС инстинкта самосохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что, по его мнению, для установления безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине. Он также добавил, что рассматривает возможность отправки европейских войск для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что, в случае прибытия французских военных на Украину, Москва сразу расценит Париж агрессором и стороной конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      Обнаружена редкая сверхгигантская звезда

      В России отреагировали на заявление МОК о новых требованиях для допуска на ОИ-24

      ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии Гайдая

      Немецкие туристы подали в суд на пятизвездочный отель из-за узкой кровати

      В Кремле высказались об основном акценте послания Путина

      Минобороны подтвердило уничтожение отряда элитного спецназа ВСУ

      Сын Алибасова прокомментировал слухи о парализации отца

      В России перестанут предсказывать погоду по западным данным

      В Кремле уличили Макрона в отсутствии инстинкта самосохранения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше