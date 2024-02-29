В Кремле уличили Макрона в отсутствии инстинкта самосохранения

Песков ответил на заявление Макрона о возможной отправке войск ЕС на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину фразой об отсутствии у лидеров ЕС инстинкта самосохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Это обязывает Россию быть начеку», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что, по его мнению, для установления безопасности в Европе необходимо поражение России на Украине. Он также добавил, что рассматривает возможность отправки европейских войск для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что, в случае прибытия французских военных на Украину, Москва сразу расценит Париж агрессором и стороной конфликта.