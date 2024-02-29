Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 29 февраля 2024Мир

В мире снизилась популярность демократических идей

Опрос Pew Research Center: в мире снизилась популярность демократических идей

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Популярность демократических идей в 2023 году снизилась во многих странах мира. На это указывают результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

По итогам исследования, в прошлом году популярность демократии по сравнению с 2022 годом снизилась в 14 из 24 стран, граждане которых участвовали в опросе. Поддержка демократии значительно выросла только среди опрошенных граждан Австралии (на десять процентов) и Мексики (на шесть процентов). В остальных государствах ситуация за прошедший год практически не изменилась.

Сообщается, что в среднем 59 процентов от общего числа респондентов недовольны демократией в своем государстве. Среди опрошенных американцев доля недовольных составила почти две трети (66 процентов). Приблизительно семь из десяти респондентов из Франции, Греции и Испании также недовольны демократическим строем в своих странах. Больше всех в демократии разочарованы опрошенные граждане Нигерии (75 процентов) и Южной Африки (76 процентов).

Материалы по теме:
Люди по всему миру годами голосовали на выборах за любимых актеров и звезд. К чему это приводило?
Люди по всему миру годами голосовали на выборах за любимых актеров и звезд.К чему это приводило?
5 января 2024
Вот — правый поворот. Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Вот — правый поворот.Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
13 ноября 2021
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022

Несколько государств все же выделяются высоким уровнем поддержки демократии. Например, примерно три четверти шведов (75 процентов) и индийцев (72 процента) довольны ее проявлениями на своей родине.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании продемократического альянса для борьбы с ультраправой идеологией, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность переходом его страны от демократии к «власти толпы» из-за растущих антисемитских настроений.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Песков заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине

      Россиянин протащил за своей машиной силовиков и сбросил их на проезжую часть

      Российских водителей предупредили о серьезных изменениях

      Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?

      Макрон раскрыл содержание разговора с Мбаппе

      Невестка Виктории Бекхэм повторила ее старый образ и смутила пользователей сети

      Девушка с 14 лет трудилась на фабрике и к свадьбе заработала миллион долларов

      Падение глыбы льда на голову россиянина попало на видео

      В России высказались о затратах на реализацию задач Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше