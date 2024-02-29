Опрос Pew Research Center: в мире снизилась популярность демократических идей

Популярность демократических идей в 2023 году снизилась во многих странах мира. На это указывают результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

По итогам исследования, в прошлом году популярность демократии по сравнению с 2022 годом снизилась в 14 из 24 стран, граждане которых участвовали в опросе. Поддержка демократии значительно выросла только среди опрошенных граждан Австралии (на десять процентов) и Мексики (на шесть процентов). В остальных государствах ситуация за прошедший год практически не изменилась.

Сообщается, что в среднем 59 процентов от общего числа респондентов недовольны демократией в своем государстве. Среди опрошенных американцев доля недовольных составила почти две трети (66 процентов). Приблизительно семь из десяти респондентов из Франции, Греции и Испании также недовольны демократическим строем в своих странах. Больше всех в демократии разочарованы опрошенные граждане Нигерии (75 процентов) и Южной Африки (76 процентов).

Несколько государств все же выделяются высоким уровнем поддержки демократии. Например, примерно три четверти шведов (75 процентов) и индийцев (72 процента) довольны ее проявлениями на своей родине.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании продемократического альянса для борьбы с ультраправой идеологией, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность переходом его страны от демократии к «власти толпы» из-за растущих антисемитских настроений.