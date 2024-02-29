Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Себастьян Корда
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Салават Юлаев
2:3
Завершен
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Алехандро Давидович-Фокина
Дубай (м)
Локомотив
0:4
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Ак Барс
0:2
2-й период
live
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:17, 29 февраля 2024Спорт

В Нидерландах отреагировали на информацию о задержании легионера «Спартака»

Прокуратура Нидерландов была не в курсе задержания футболиста «Спартака» Промеса

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В прокуратуре Нидерландов отреагировали на информацию о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заочно осужденного в Амстердаме за перевозку наркотиков. Слова пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляции Туши Эссед приводит РИА Новости.

Эссед заявила, что прокуратура не была в курсе задержания футболиста.

Ранее 29 февраля стало известно, что легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. Футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае и уже несколько часов находится в отделении полиции. При этом отмечалось, что произошедшее не связано с уголовными делами в Нидерландах.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      В России вернули дополнительные сборы с угольной отрасли

      Шеф Пентагона встревожился из-за темпов продвижения Российской армии на Украине

      Российские военные подавили дроны ВСУ «Грозой»

      Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

      Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

      Посол МИД Армении по особым поручениям ушел в отставку

      Шеф Пентагона заявил о перспективе войны с Россией

      Модель Перминова показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше