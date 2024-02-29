В Нидерландах отреагировали на информацию о задержании легионера «Спартака»

Прокуратура Нидерландов была не в курсе задержания футболиста «Спартака» Промеса

В прокуратуре Нидерландов отреагировали на информацию о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заочно осужденного в Амстердаме за перевозку наркотиков. Слова пресс-секретаря отдела прокуратуры по апелляции Туши Эссед приводит РИА Новости.

Эссед заявила, что прокуратура не была в курсе задержания футболиста.

Ранее 29 февраля стало известно, что легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. Футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае и уже несколько часов находится в отделении полиции. При этом отмечалось, что произошедшее не связано с уголовными делами в Нидерландах.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.