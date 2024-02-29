В ВСУ обматерили офицеров из-за уничтожения спецназа

Солдаты ВСУ обматерили штабных офицеров после уничтожения спецназа под Херсоном

Солдаты Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерили штабных офицеров украинской армии после уничтожения группы морского спецназа под Херсоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Штабные ****** и "нерожденные для войны" — горите в аду», — написал в социальных сетях один из бойцов украинского спецназа.

Уничтожение элитного отряда спецназа ВСУ также подтвердило Министерство обороны России. По заявлению оборонного ведомства, группа украинского спецназа пыталась высадиться с десантных моторных лодок на неподконтрольный Киеву берег Днепра, однако была уничтожена в районе Тендровской косы.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. В состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.