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12:30, 29 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ обматерили офицеров из-за уничтожения спецназа

Солдаты ВСУ обматерили штабных офицеров после уничтожения спецназа под Херсоном

Фото: Reuters

Солдаты Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерили штабных офицеров украинской армии после уничтожения группы морского спецназа под Херсоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Штабные ****** и "нерожденные для войны" — горите в аду», — написал в социальных сетях один из бойцов украинского спецназа.

Уничтожение элитного отряда спецназа ВСУ также подтвердило Министерство обороны России. По заявлению оборонного ведомства, группа украинского спецназа пыталась высадиться с десантных моторных лодок на неподконтрольный Киеву берег Днепра, однако была уничтожена в районе Тендровской косы.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. В состав группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

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      Александр Курбатов
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