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02:28, 29 февраля 2024Мир

Власти Эстонии призвали Запад рассматривать все варианты помощи Украине

Каллас: Запад должен допускать все варианты помощи Киеву, включая отправку войск

Фото: Janis Laizans / Reuters

Западу стоит рассматривать все возможные варианты помощи Украине, в том числе и отправку своих солдат в страну. С таким призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

Она отметила, что, несмотря на заявления России, подобный шаг нельзя считать стремлением к эскалации, поскольку он необходим для обороны Украины. По словам политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно их останавливать. «Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», — подчеркнула она.

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      Марина Совина
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