Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:14, 1 марта 2024Культура

Гагарина прокомментировала новости об отказе петь гимн России на матче

Гагарина назвала враньем новость о том, что она отказалась петь гимн РФ на матче

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская эстрадная певица Полина Гагарина прокомментировала новости об отказе исполнять гимн России на матче сборной против Сербии. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница пообщалась с журналистами перед своим выступлением на станции метро «Мичуринский проспект» в рамках проекта «Музыка в метро» 29 февраля.

Отвечая на вопрос репортера о том, пришла ли она в расстройство, когда поняла, что не сможет выступить на стадионе перед 25 тысячами зрителей, артистка опровергла информацию об отказе исполнять гимн. «Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — отреагировала Гагарина, отказавшись развивать разговор дальше.

Ранее появилась информация, что Гагарина не смогла принять участие в исполнении гимна России перед матчем.

Игра российской сборной против сербских футболистов пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. В этот же день у исполнительницы запланировано выступление на частном мероприятии, заказ на которое поступил еще в ноябре прошлого года. Гагарина планировала изменить время своего концерта на корпоративе, чтобы успеть на стадион, однако заказчики пригрозили ей неустойками.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

      Пассажирский самолет подал сигнал тревоги из-за трещины на лобовом стекле

      Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

      Бари Алибасова выписали из больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше