Гагарина прокомментировала новости об отказе петь гимн России на матче

Гагарина назвала враньем новость о том, что она отказалась петь гимн РФ на матче

Российская эстрадная певица Полина Гагарина прокомментировала новости об отказе исполнять гимн России на матче сборной против Сербии. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница пообщалась с журналистами перед своим выступлением на станции метро «Мичуринский проспект» в рамках проекта «Музыка в метро» 29 февраля.

Отвечая на вопрос репортера о том, пришла ли она в расстройство, когда поняла, что не сможет выступить на стадионе перед 25 тысячами зрителей, артистка опровергла информацию об отказе исполнять гимн. «Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — отреагировала Гагарина, отказавшись развивать разговор дальше.

Ранее появилась информация, что Гагарина не смогла принять участие в исполнении гимна России перед матчем.

Игра российской сборной против сербских футболистов пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. В этот же день у исполнительницы запланировано выступление на частном мероприятии, заказ на которое поступил еще в ноябре прошлого года. Гагарина планировала изменить время своего концерта на корпоративе, чтобы успеть на стадион, однако заказчики пригрозили ей неустойками.