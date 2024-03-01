Культуристку-чемпионку госпитализировали с ожогами после попытки закурить

Культуристку Богрунову госпитализировали с ожогами после попытки закурить

Чемпионку России и президента Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирину Богрунову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, культуристка попыталась закурить в собственном автомобиле, но порыв ветра направил пламя зажигалки на волосы Богруновой. Спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук.

Инцидент произошел в столичном районе Строгино. Подробности о состоянии Богруновой не сообщаются.

41-летняя Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа. После окончания профессиональной карьеры россиянка занялась тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга.