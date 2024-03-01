Милохин заявил о нежелании драться с россиянами

Блогер Милохин заявил о нежелании драться с русскими из-за популярности

Блогер Даня Милохин заявил, что хочет выходить на боксерский ринг только против иностранцев. Об этом он рассказал порталу Sport24.

«Не хотелось бы выходить на бои с русскими ребятами, потому что ответ прост — я хочу быть популярным на весь мир. И для этого мне нужно делать бои с иностранцами», — объяснил блогер. Милохин указал, что после боя с Ханом о нем узнали в Индии, тогда как российская аудитория уже знает, кто он такой.

16 февраля Милохин одержал победу в дебютном боксерском поединке. Соперником 22-летнего россиянина был блогер из Индии Аджмал Хан. Бой, который прошел в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае, завершился техническим нокаутом в первом раунде. Милохин вышел на поединок с российским флагом и под гимн страны.