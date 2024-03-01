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09:00, 1 марта 2024Мир

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона признал свою вину

Обвиняемый в утечке документов Пентагона рядовой ВВС США Тейшейра признал вину

Фото: Reuters

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона в апреле 2023 года рядовой Военно-воздушных сил (ВВС) США Джек Тейшейра признал свою вину. Об этом заявил представитель прокуратуры США в Бостоне, сообщает Fox News.

Об утечке стало известно 7 апреля 2023 года. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого в утечке секретных документов 21-летнего военнослужащего ВВС США.

Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за несколько месяцев просочились секретные разведданные.

Прокуратура США заявила, что обвиняемый «представляет серьезную угрозу для безопасности» страны. Кроме того, прокуроры опасались, что бывший военнослужащий может попытаться сбежать. Они также обнаружили, что на своем рабочем компьютере Тейшера искал информацию о массовых расстрелах в США.

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      Семен Александров
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