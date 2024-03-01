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04:22, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Потерю Одессы связали с окончательным поражением Украины

Политолог Карасев связал потерю Одессы с окончательным поражением Украины

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Потеря Украиной Одессы будет означать полную победу России. Такое мнение YouTube-каналу Politeka высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он указал, что если Российская армия прорвет оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выйдет на Николаев-Одессу, то конфликт можно будет считать законченным, а Украину — проигравшей стороной. Несмотря на то, что пока нет предпосылок к такому развитию событий, политолог посоветовал украинцам «уже задумываться о наихудших сценариях».

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что Россия готова взять Одессу в случае возникновения угрозы для Крыма со стороны ВСУ. «Россия не позволит Украине контролировать этот город», — отметил военный аналитик.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом. Он назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями.

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      Марина Совина
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