В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

Экс-разведчик Риттер: Россия при необходимости готова взять Одессу

Россия готова взять Одессу в случае возникновения угрозы для Крыма со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Они [ВСУ] угрожают безопасности Крыма. Россия не позволит Украине контролировать этот город [Одессу]», — отметил военный аналитик.

Он также назвал режим Владимира Зеленского «нацистским» и предрек конец его существования.

Ранее Риттер заявил, что НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией из-за Украины. По его мнению, Североатлантический альянс не способен вести крупномасштабные бои с российскими войсками.