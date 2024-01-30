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16:48, 30 января 2024Мир

В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

Экс-разведчик Риттер: Россия при необходимости готова взять Одессу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия готова взять Одессу в случае возникновения угрозы для Крыма со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Они [ВСУ] угрожают безопасности Крыма. Россия не позволит Украине контролировать этот город [Одессу]», — отметил военный аналитик.

Он также назвал режим Владимира Зеленского «нацистским» и предрек конец его существования.

Ранее Риттер заявил, что НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией из-за Украины. По его мнению, Североатлантический альянс не способен вести крупномасштабные бои с российскими войсками.

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      Максим Габриелян
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