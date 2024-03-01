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15:55, 1 марта 2024Бывший СССР

Россия ответила на угрозы российским избирателям в Латвии

Захарова назвала недопустимым стремление Латвии отсечь от выборов россиян

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия считает демонстрацией акта гибридной войны стремление Латвии не допустить участия в предстоящих выборах граждан РФ, живущих в республике. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Стремление отсечь от предстоящих выборов российских соотечественников, проживающих за рубежом, граждан России, считаем совершенно неприемлемым и абсолютно недопустимым», — сказала она, комментируя предложение властей Латвии наказывать россиян, которые проголосуют на выборах президента РФ.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что латвийскому руководству безразличны права человека. Она также назвала попранием демократических принципов указанную инициативу властей Латвии.

Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере призвала считать участие проживающих в республике россиян в выборах президента РФ поддержкой специальной военной операции и уголовным преступлением.

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