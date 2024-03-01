Шольц ответил на просьбу Великобритании поставить ракеты Taurus Украине

Канцлер ФРГ Шольц отказался поставить Киеву ракеты Taurus по просьбе Британии

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставить Украине ракеты большой дальности Taurus после соответствующей просьбы со стороны Великобритании. Свое решение он объяснил желанием избежать действий, вовлекающих немецких военных в украинский конфликт, сообщает Reuters.

«Я не поддержу ни одно решение, которое приведет к тому, что немецкие солдаты каким-то образом будут вовлечены в военную операцию в связи с ужасной войной России против Украины», — ответил канцлер.

Ранее власти Великобритании в частном порядке призвали ФРГ передать Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности Taurus.