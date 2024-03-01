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15:49, 1 марта 2024Мир

Шольц ответил на просьбу Великобритании поставить ракеты Taurus Украине

Канцлер ФРГ Шольц отказался поставить Киеву ракеты Taurus по просьбе Британии

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставить Украине ракеты большой дальности Taurus после соответствующей просьбы со стороны Великобритании. Свое решение он объяснил желанием избежать действий, вовлекающих немецких военных в украинский конфликт, сообщает Reuters.

«Я не поддержу ни одно решение, которое приведет к тому, что немецкие солдаты каким-то образом будут вовлечены в военную операцию в связи с ужасной войной России против Украины», — ответил канцлер.

Ранее власти Великобритании в частном порядке призвали ФРГ передать Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности Taurus.

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