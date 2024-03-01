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15:43, 1 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о нежелании украинцев воевать после провального контрнаступления

Daily Mail: украинцы отказываются воевать после провального контрнаступления

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинцы отказываются умирать на «войне Зеленского». Причиной этого стало, в том числе, провальное контрнаступление, передает газета Daily Mail.

Как сообщает издание, после неудачного контрнаступления в 2023 году на Украине выросли потери на передовой. В рядах солдат отмечается падение морального духа. Кроме того, на желании воевать сказались запоздалые и неполные поставки западного оружия.

«Одесский рынок в наши дни представляет собой странное зрелище: на нем нет мужчин призывного возраста, многие из которых все чаще остаются дома, поскольку в социальных сетях распространяется все больше видеороликов, на которых (...) физически хватают людей на улицах и загоняют их в фургоны», — пишет автор статьи, ссылаясь на рассказ друга из Украины.

Все это является признаком отчаяния и переживания на Украине серьезного кадрового кризиса, отмечает издание.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в троллейбусе в Одессе. На кадрах военкомы без документов пытаются мобилизовать мужчину призывного возраста прямо в общественном транспорте.

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      Екатерина Грищенко
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