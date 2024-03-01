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14:29, 1 марта 2024Культура

Трое уехавших на гастроли артистов Львовского театра не вернулись на Украину

Трое артистов Львовского оперного театра не вернулись на Украину после гастролей

Фото: Konstantin Brizhnichenko / Wikimedia

Трое артистов Львовского оперного театра не вернулись на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на протяжении трех недель, с 8 по 22 февраля, труппа выступала на сценах Эстонии и Финляндии со спектаклем «Дон Кихот». В настоящее время постановку должны были показать во Львове, однако часть участников учреждения — ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключни не вернулись на родину вместе с остальным коллективом.

Ни сами танцовщики, ни руководство Львовского театра не комментировали произошедшее.

Ранее украинская артистка и автор песни «Снег» Ирина Билык раскритиковала эстрадного певца Филиппа Киркорова за исполнение ее композиции во время визита в Донецкую народную республику.

Исполнительница опубликовала стихотворение, в котором назвала артиста «гением срама и наготы», а также обвинила в продаже «души дьяволу».

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      Анастасия Астахова
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