Трое уехавших на гастроли артистов Львовского театра не вернулись на Украину

Трое артистов Львовского оперного театра не вернулись на Украину после гастролей

Трое артистов Львовского оперного театра не вернулись на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на протяжении трех недель, с 8 по 22 февраля, труппа выступала на сценах Эстонии и Финляндии со спектаклем «Дон Кихот». В настоящее время постановку должны были показать во Львове, однако часть участников учреждения — ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключни не вернулись на родину вместе с остальным коллективом.

Ни сами танцовщики, ни руководство Львовского театра не комментировали произошедшее.

Ранее украинская артистка и автор песни «Снег» Ирина Билык раскритиковала эстрадного певца Филиппа Киркорова за исполнение ее композиции во время визита в Донецкую народную республику.

Исполнительница опубликовала стихотворение, в котором назвала артиста «гением срама и наготы», а также обвинила в продаже «души дьяволу».