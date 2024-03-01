В G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

Министры финансов G20 не согласовали заявление из-за разногласий по Украине

Министры финансов и главы центробанков «Группы двадцати» (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли согласовать совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, вместо этого председательствующая в G20 Бразилия опубликовала собственное заявление. Отмечается, что как принимающая сторона встречи она хотела исключить геополитические кризисы и сосредоточить внимание исключительно на вопросах экономической политики.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны «Большой двадцатки» расходятся во мнениях относительно ближневосточного и украинского конфликтов, в связи с чем «двадцатка» может быть вынуждена исключить упоминание геополитических тем в совместных заявлениях. По словам одного из источников, удаление всех чувствительных политических тем из заявлений G20 может снизить значимость формата, но даст странам возможность достичь консенсуса по другим вопросам.

МИД России предупреждал, что включение с подачи Запада в повестку саммита глав МИД стран G20 непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия.