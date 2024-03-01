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16:28, 1 марта 2024Спорт

В «Локомотиве» оценили заинтересованность в продлении контракта с Дзюбой

Нагорных заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с Дзюбой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил заинтересованность клуба в продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, железнодорожники хотят оставить игрока в команде. «Могу заверить, что и Дзюба хочет продолжить играть в "Локомотиве", и клуб в этом заинтересован. Он в хорошей форме. Уверен, в оставшихся матчах сезона Артем проявит свои лучшие качества», — заявил Нагорных.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года. Он присоединился к команде в феврале 2023-го.

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате России. В его активе четыре гола и три результативные передачи.

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      Алексей Гусев
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