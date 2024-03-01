В Турции предупредили о нехватке валюты из-за проблем с платежами из РФ

Политик Перинчек предупредил о нехватке валюты в Турции из-за торговли с РФ

Турецкие банки и компании могут столкнуться с нехваткой иностранной валюты из-за проблем с платежами из России. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил председатель турецкой партии «VATAN» («Родина») Догу Перинчек.

По словам политика, предприниматели республики испытывают серьезное давление из-за ведения бизнеса с РФ, а компании, участвующие в такой торговле, опасаются введения ограничений со стороны США. Он отметил, что санкции наносят серьезный ущерб турецкому экспорту и экономике. При этом Перинчек напомнил, что Турция экспортирует в Россию не только продукты, фрукты и овощи — поставки машиностроительного сектора в РФ достигли 2,5 миллиарда долларов.

Председатель партии «VATAN» рассказал, что большая часть турецкого экспорта основана на импорте, и компании нуждаются в иностранной валюте для закупки сырья и материалов. Сейчас бизнес оказался в затруднительном положении, и если торговля с Россией не будет налажена, то дефицит валюты как у банков, так и у компаний усугубится.

Турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России с начала года. Из-за опасений вторичных санкций экспорт из республики в РФ резко сократился. Колумнист Aydınlık Исмет Озчелик отмечает, что поставки по сравнению с январем 2023 года снизились более чем на 30 процентов.

Ранее стало известно, что сроки оплаты и проведения трансакций из России в Турцию резко выросли. Из-за ограничения прямых расчетов с Россией со стороны банков финансовые операции приходится проводить через «прокладки» в третьих странах. В результате средний срок платежа увеличился до десяти дней, заявила основатель мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева.