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06:32, 1 марта 2024Наука и техника

В Xiaomi прокомментировали массовый сбой на смартфонах

Xiaomi заявила о работе над устранением массового сбоя в обновлении смартфонов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi работает над устранением сбоя в обновлении, который превращает смартфоны по всему миру в «кирпич». Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

В компании также принесли извинения за причиненные неудобства перед покупателями.

В комментарии ТАСС в российской службе поддержке Xiaomi заявили, что проблема не является массовой. Там порекомендовали перезагрузить устройство еще раз, и, если это не поможет — сбросить гаджет до заводских настроек.

Ранее пользователи смартфонов семейства Xiaomi пожаловались на массовый сбой. Проблема заключается в том, что после перезагрузки смартфон не запускается в обычном режиме, а переходит в режим цикличной перезагрузки. Пользоваться гаджетом в таком режиме невозможно.

В конце февраля аналитики GS Group заявили, что по итогам 2023 года китайские производители смартфонов сумели заполонить своей техникой российский рынок. Доля китайских смартфонов на российском рынке увеличилась на 4 процентных пункта.

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      Марина Совина
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