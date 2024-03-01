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14:52, 1 марта 2024Наука и техника

Вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев

Вице-адмирал Пепеляев: самый реальный проект российского авианосца — «Шторм»

Фото: Unsplash

Самым реальным из всех проектов перспективных российских авианосцев является «Шторм». Об авианесущих кораблях нового поколения рассказал бывший заместитель начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в интервью ТАСС.

«Из всех имеющихся на сегодняшний день аванпроектов самым реальным является так называемый "Шторм". По заданию Министерства обороны в 2010-х годах Крыловским центром совместно с Невским ПКБ и авиационными НИИ была выполнена полноценная научно обоснованная научно-исследовательская работа, которая предложила шесть вариантов перспективного авианосца, в том числе с ядерной энергетической установкой. "Шторм", который демонстрируется на военно-морских выставках, — это седьмой, так называемый экспортный вариант», — сказал он.

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Пепеляев отметил, что при создании перспективного авианосца можно взять за основу любой из шести вариантов. По его словам, с учетом опыта спецоперации, похода крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии и опыта применения подобных кораблей вероятного противника проект потребует доработки. В частности, авиакрыло необходимо расширить за счет самолета радиолокационного дозора и беспилотников.

В июле 2023 года источник ТАСС сообщил, что наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА, который находится в крымских Саках, в рамках модернизации до 2025 года получит новый посадочный комплекс для подготовки летчиков палубной авиации.

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      Даниил Иринин
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