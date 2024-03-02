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03:36, 3 марта 2024Интернет и СМИ

Стало известно влияние перехвата разговора военных на позицию Шольца по Taurus

FAZ: Шольц не изменил позицию по поставке Taurus Киеву после перехвата разговора
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michaela Stache / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил позицию по поставке Taurus Киеву после перехвата разговора высокопоставленных немецких военных. Об этом со ссылкой на источники в окружении канцлера сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц все так же против передачи этого вооружения украинской армии. Канцлер ранее говорил, что для программирования снарядов и наведения ракет Taurus на цель понадобятся немецкие специалисты, однако Берлин не может направить их на Украину.

2 марта издание The Wall Street Journal (WSJ) написало, что перехват разговора немецких военных об атаке на Крымский мост может привести к обострению отношений между Германией и США.

1 марта главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. После этого контрразведка ФРГ начала проверку утечки.

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      Марина Совина
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