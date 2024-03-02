FAZ: Шольц не изменил позицию по поставке Taurus Киеву после перехвата разговора

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил позицию по поставке Taurus Киеву после перехвата разговора высокопоставленных немецких военных. Об этом со ссылкой на источники в окружении канцлера сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц все так же против передачи этого вооружения украинской армии. Канцлер ранее говорил, что для программирования снарядов и наведения ракет Taurus на цель понадобятся немецкие специалисты, однако Берлин не может направить их на Украину.

2 марта издание The Wall Street Journal (WSJ) написало, что перехват разговора немецких военных об атаке на Крымский мост может привести к обострению отношений между Германией и США.

1 марта главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus. После этого контрразведка ФРГ начала проверку утечки.