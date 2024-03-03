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06:45, 3 марта 2024Наука и техника

Обнаружена самая тяжелая пара черных дыр

Astrophysical Journal: обнаружена самая тяжелая пара черных дыр

Изображение: NASA / AP

Астрономы взвесили самую тяжелую пару сверхмассивных черных дыр из когда-либо обнаруженных. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Наблюдения сверхмассивной черной дыры, расположенной в эллиптической галактике B2 0402+379, были проведены с помощью телескопа Gemini North на Гавайях. Она представляет собой единственную двойную черную дыру, в которой оба компонента можно увидеть по-отдельности, при этом расстояние между ними составляет всего 24 световых года. Хотя такая близость предполагает относительно скорое слияние, система находится в этом состоянии уже более трех миллиардов лет.

Астрономы измерили скорость звезд по мере приближения к центру галактику, что позволило определить общую массу черных дыр. Она оказалась в 28 миллиардов раз больше массы Солнца, что делает эту пару самой тяжелой двойной черной дырой из когда-либо измеренных. Если они сольются, то породят гравитационные волны, которые будут в сто миллионов раз мощнее, чем волны, возникающие в результате слияния черных дыр звездных масс.

Чтобы замедлить орбиту двойной системы настолько, чтобы приблизить ее компоненты друг к другу на близкое расстояние, потребовалось бы исключительно большое количество звезд. При этом черные дыры, по-видимому, отбросили почти всю материю вокруг себя, оставив ядро ​​галактики без звезд и газа. Поскольку материала для дальнейшего замедления орбиты пары больше нет, их слияние застопорилось на заключительной стадии.

B2 ​​0402+379 представляет собой «ископаемое скопление», то есть результат слияния звезд и газа целого скопления галактик в одну массивную галактику. Кроме того, наличие двух сверхмассивных черных дыр в сочетании с их большой совокупной массой позволяет предположить, что они возникли в результате объединения нескольких меньших черных дыр из нескольких галактик.

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      Александр Еникеев
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