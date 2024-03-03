Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

Политолог Бышок назвал расформирование НАТО нереалистичным сценарием

Расформирование НАТО — это абсолютно нереалистичный сценарий сегодня, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Начиная с февраля 2022 года у НАТО снова появилась четкая, конкретная и понятная цель. Как НАТО, так и Европейский союз (ЕС) сейчас гораздо больше сплочены, чем они были во время того, когда не было какой-то прямой и понятной, по их мнению, угрозы. НАТО расширяется, как мы знаем, за счет Финляндии, за счет Швеции», — высказался Бышок.

По словам политолога, существует такая точка зрения, что если бы блок НАТО прекратил существование после роспуска Организации Варшавского договора, то тогда сейчас была бы более мирная Евразия, а отношения России и Западной Европы были бы партнерскими.

«Наверное, так могло бы быть, но это не случилось», — заключил он.

Сейчас, в 2024 году, вполне понятно, что блок НАТО существует для того, чтобы сдерживать Россию Станислав Бышок политолог

Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что после роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза главный противник — Североатлантический альянс — тоже должен был прекратить свое существование. По его мнению, целью НАТО тогда стало расширение за счет стран бывшей Организации Варшавского договора. Это создало вокруг альянса враждебность. С мнением Сакса согласился американский миллиардер Илон Маск.