Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 3 марта 2024Мир

Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

Политолог Бышок назвал расформирование НАТО нереалистичным сценарием

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Расформирование НАТО — это абсолютно нереалистичный сценарий сегодня, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Начиная с февраля 2022 года у НАТО снова появилась четкая, конкретная и понятная цель. Как НАТО, так и Европейский союз (ЕС) сейчас гораздо больше сплочены, чем они были во время того, когда не было какой-то прямой и понятной, по их мнению, угрозы. НАТО расширяется, как мы знаем, за счет Финляндии, за счет Швеции», — высказался Бышок.

По словам политолога, существует такая точка зрения, что если бы блок НАТО прекратил существование после роспуска Организации Варшавского договора, то тогда сейчас была бы более мирная Евразия, а отношения России и Западной Европы были бы партнерскими.

«Наверное, так могло бы быть, но это не случилось», — заключил он.

Сейчас, в 2024 году, вполне понятно, что блок НАТО существует для того, чтобы сдерживать Россию

Станислав Бышокполитолог
Материалы по теме:
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
9 февраля 2024
«НАТО станет сильнее» В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
«НАТО станет сильнее»В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
24 февраля 2024

Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что после роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза главный противник — Североатлантический альянс — тоже должен был прекратить свое существование. По его мнению, целью НАТО тогда стало расширение за счет стран бывшей Организации Варшавского договора. Это создало вокруг альянса враждебность. С мнением Сакса согласился американский миллиардер Илон Маск.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

      Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

      ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

      Глава РПЛ сделал заявление о выступлениях осужденного игрока в «Спартаке»

      Роскомнадзор заблокировал словарь жестовых языков

      Чешские дипломаты застряли в Индии из-за проблем с самолетом

      Валиева сделала заявление о допинге

      Стали известны подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

      Россия добровольно сократит добычу и поставки нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше