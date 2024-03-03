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11:14, 3 марта 2024Спорт

Российский футболист рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб

Игрок «Спартака» Маслов рассказал, что мог перейти в сербский и армянский клубы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

Маслов поделился, что им интересовались армянский «Урарту», сербский клубы и команды Российской премьер-лиги (РПЛ). «Почему отказался от этих вариантов? Я не отказывался. Это решение мы приняли вместе со спортивным директором. Он мне выразил свою позицию, я его услышал», — добавил игрок.

Маслов в текущем сезоне провел за красно-белых четыре матча во всех турнирах. 23-летний футболист не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее в «Урарту» перешел российский полузащитник Денис Глушаков. Подробности соглашения с 37-летним футболистом не разглашаются.

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      Дарья Коршунова
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