Российский футболист рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб

Игрок «Спартака» Маслов рассказал, что мог перейти в сербский и армянский клубы

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

Маслов поделился, что им интересовались армянский «Урарту», сербский клубы и команды Российской премьер-лиги (РПЛ). «Почему отказался от этих вариантов? Я не отказывался. Это решение мы приняли вместе со спортивным директором. Он мне выразил свою позицию, я его услышал», — добавил игрок.

Маслов в текущем сезоне провел за красно-белых четыре матча во всех турнирах. 23-летний футболист не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее в «Урарту» перешел российский полузащитник Денис Глушаков. Подробности соглашения с 37-летним футболистом не разглашаются.