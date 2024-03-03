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14:10, 3 марта 2024Россия

Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина

Глава Минобороны Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Страны Запада должны услышать адресованные им слова президента России Владимира Путина, которые он произнес в своем послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Это не просто сигналы, это такие посылы, которые в общем давно назрели. Я думаю, что они обязаны услышать», — сказал глава Минобороны.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также призвал НАТО прислушаться к предупреждению российского лидера об угрозе ядерного конфликта. «Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — выразил мнение американец.

В ходе послания Федеральному собранию президент России заявил, что действия и высказывания недружественных стран угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.

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      Мария Борисова
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