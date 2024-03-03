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21:01, 3 марта 2024Спорт

СКА в овертайме обыграл «Торпедо» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина

СКА победил «Торпедо» в овертайме и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в овертайме. Победный гол забил Василий Глотов. В основное время в составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Толчинский и Михаил Воробьев, у гостей — форварды Максим Летунов и Сергей Гончарук.

Таким образом, СКА сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина — 1-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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