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16:03, 3 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о сроках передачи Киеву фрагментов тел военных ВСУ с Ил-76

Москалькова: тела военных с Ил-76 могут быть переданы Киеву в ближайшее время
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: vk.com / newsbelgorod / Globallookpress.com

Фрагменты тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76, могут быть переданы Киеву в ближайшее время. О соответствующих сроках РИА Новости стало известно от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

По ее словам, обсуждение передачи фрагментов тел велись в конце февраля с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. «Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», — сказала Москалькова.

Ранее российский омбудсмен заявила, что у российских властей есть все образцы ДНК, необходимые для установки личности пленных бойцов ВСУ, погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области.

По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам и все необходимое для этого имеется.

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      Иван Потапов
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