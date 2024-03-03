Стало известно о сроках передачи Киеву фрагментов тел военных ВСУ с Ил-76

Москалькова: тела военных с Ил-76 могут быть переданы Киеву в ближайшее время

Фрагменты тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76, могут быть переданы Киеву в ближайшее время. О соответствующих сроках РИА Новости стало известно от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

По ее словам, обсуждение передачи фрагментов тел велись в конце февраля с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. «Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», — сказала Москалькова.

Ранее российский омбудсмен заявила, что у российских властей есть все образцы ДНК, необходимые для установки личности пленных бойцов ВСУ, погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области.

По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам и все необходимое для этого имеется.