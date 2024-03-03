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07:52, 3 марта 2024Спорт

Врач назвала опасность утренней зарядки

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Севинч Алиева назвала опасность утренней зарядки. Ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

Эксперт объяснила, что физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или связанные с этим риски, патологии суставов и другие болезни. Также от зарядки стоит воздержаться тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже простуда.

Алиева заявила, что не стоит делать зарядку сразу после пробуждения, так как необходимо дать организму проснуться и подготовиться к активности. По ее мнению, от слишком ранней зарядки может закружиться голова, подскочить артериальное давление, а также ускориться пульс.

19 февраля фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

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      Анастасия Борисова
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