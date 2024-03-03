Япония и НАТО поучаствуют в учениях по борьбе с угрозами в космосе

Nikkei: Япония и НАТО поучаствуют в учениях по борьбе с угрозами в космосе

Япония и государства НАТО поучаствуют в совместных учениях по борьбе с угрозами в космосе AsterX 2024. Об этом сообщает Nikkei.

Всего в мероприятии, которое пройдет с 14 по 15 марта во французском городе Тулуза, примут участие 16 стран, включая Южную Корею, Австралию и Объединенные Арабские Эмираты. AsterX проводится ежегодно начиная с 2021-го. Силы самообороны Японии в 2022 году получили статус наблюдателя на учениях, теперь они стали их участником.

В AsterX примут участие производитель ракет MBDA, аэрокосмическая корпорация ArianeGroup и другие европейские компании. Одним из сценариев, который планируется отработать в ходе учений, станет отражение атак на телекоммуникационные космические аппараты.

Агентство отмечает, что учения AsterX отражают «реальные опасения Запада перед угрозой российских кибератак».

В феврале американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. В Москве эти заявления отвергли и назвали вбросом.