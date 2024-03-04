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20:11, 4 марта 2024Путешествия

Авиаэксперт описал ЧП с едва не разбившимся Boeing словами «грозу надо обходить»

Авиаэксперт Смирнов прокомментировал инцидент с едва не разбившимся Boeing
Архивное фото

Архивное фото. Фото: David Gray / Reuters

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал инцидент с едва не разбившимся Boeing 737-800 российской авиакомпании в аэропорту Сочи. Его слова приводит «360».

Авиаэксперт подчеркнул, что, согласно международным и российским авиационным правилам, самолету категорически запрещено заходить в грозовое облако.

«Гроза видна черным пятном, и ее надо обходить. Но поскольку это произошло при заходе на посадку, напрямую обходить было некуда. У экипажа лайнера было лишь два варианта решения проблемы», — такими фразами описал ЧП с российским самолетом Смирнов.

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Смирнов пояснил, что лайнер мог встать в зону ожидания и ждать, пока не уйдет грозовой фронт. Но это, по словам авиаэксперта, не всегда возможно, так как напрямую зависит от количества топлива, которое осталось у самолета.

Второй вариант, о котором рассказал Смирнов, — уход на запасной аэродром и возобновление маршрута в точку назначения после того, как наладится погода.

В декабре 2023 года российский самолет Boeing 737-800 со 168 пассажирами едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. При заходе на посадку воздушное судно попало в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, второй пилот несколько раз предлагал командиру воздушного судна уйти на второй круг, но тот его не послушал.

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      Алина Черненко
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