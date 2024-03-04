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19:30, 4 марта 2024Спорт

«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

«Автомобилист» победил «Ак Барс» и повел в серии Кубка Гагарина со счетом 3:0

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик сделал нападающий Анатолий Голышев. У казанцев единственную шайбу забросил форвард Илья Сафонов.

Таким образом, «Автомобилист» повел счет в серии плей-офф Кубка Гагарина — 3:0 и оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 6 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне 2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах 2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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