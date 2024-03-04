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23:21, 4 марта 2024Наука и техника

В США назвали знаковым применение «Циркона» на Украине

MWM назвал применение «Циркона» знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования «Циркон» в боевых действиях стало важным событием в истории гиперзвукового оружия. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

В публикации MWM отмечается, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата. Он позволяет ракетам поражать цели на большом расстоянии и более высоких скоростях, а также маневрировать. Таким образом ракеты становятся более точными, поэтому их сложнее перехватить.

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Ранее сообщалось, что Россия подтвердила боевое применение «Циркона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации российские военные уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

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      Марина Совина
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