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14:51, 4 марта 2024Мир

ФРГ призвали сотрудничать со спецслужбами Запада из-за утечки беседы офицеров

Экс-офицер ЦРУ Сайфер: ФРГ должна слушать спецслужбы Запада, а не читать лекции

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Спецслужбы Германии должны более тесно сотрудничать с разведками других стран Запада, чтобы избежать ситуаций, подобных утечке беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. К этому призвал бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер. Его слова передает FOCUS.

«Германия должна наконец заявить о своей готовности сотрудничать с западными партнерами. Новые угрозы слишком серьезны, чтобы этого не сделать», — заявил Сайфер.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что на данный момент спецслужбы ФРГ проявляют мало интереса к сотрудничеству с коллегами из других стран Запада, предпочитая «читать лекции, а не слушать других» в вопросах отношений с Россией.

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Сайфер также назвал действия ФРГ в области защиты секретной информации, которые привели к утечке разговора офицеров бундесвера, постыдными и непрофессиональными.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных офицеров ВВС Германии, где обсуждались возможные удары по Крымскому мосту немецкими крылатыми ракетами Taurus. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию частью информационной войны России.

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