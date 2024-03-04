В сети распространился фейк о выдуманном полете Гагарина в космос

Сообщение о том, что Гагарин не летал в космос, оказалось недостоверным

5 октября 2023 года на YouTube-канале УНИАН появилось видео, в котором утверждается, что Юрий Гагарин не летал в космос. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Факт полета подтверждают различные доклады и справки на сайте Российского исторического общества (1, 2).

Победу СССР в «эпохальной космической гонке» признавали и на Западе (1, 2).

Отрицание полета Гагарина в космос 12 апреля 1961 года и официальной версии о гибели в авиакатастрофе — одна из основных теорий заговора о космонавте. Некоторые утверждения, что Гагарин не был в космосе появились в 1990 году в книге «Гагарин — космическая ложь?» (Gagarin — kozmikus hazugsag?) венгерского писателя Иштвана Немере. Подобной конспирологии придерживаются некоторые пользователи социальных сетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»