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16:32, 4 марта 2024Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о выдуманном полете Гагарина в космос

Сообщение о том, что Гагарин не летал в космос, оказалось недостоверным
Юрий Гагарин

Юрий Гагарин. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

5 октября 2023 года на YouTube-канале УНИАН появилось видео, в котором утверждается, что Юрий Гагарин не летал в космос. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Факт полета подтверждают различные доклады и справки на сайте Российского исторического общества (1, 2).

Победу СССР в «эпохальной космической гонке» признавали и на Западе (1, 2).

Отрицание полета Гагарина в космос 12 апреля 1961 года и официальной версии о гибели в авиакатастрофе — одна из основных теорий заговора о космонавте. Некоторые утверждения, что Гагарин не был в космосе появились в 1990 году в книге «Гагарин — космическая ложь?» (Gagarin — kozmikus hazugsag?) венгерского писателя Иштвана Немере. Подобной конспирологии придерживаются некоторые пользователи социальных сетей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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