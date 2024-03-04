Из московского зоопарка сбежал орангутан

Орангутан сбежал из вольера в зоопарке «Планета обезьян» в Москве, его вернули

Орангутан сбежал из вольера в зоопарке «Планета обезьян» на Калужском шоссе в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в парке.

«Да, был у нас побег, но быстро вернули домой», — рассказали в зоопарке. Там уточнили, что сбежать пытался «небольшой орангутан».

В зоопарке подчеркнули, что данный примат не представляет опасности для окружающих.

21 февраля сообщалось, что в Шотландии японский макак сбежал из зоопарка и попался на пятый день благодаря любви к объедкам.

Ранее сообщалось, что обезьяна украла паспорт у туристки на Бали. Несмотря на попытки обменять его на лист бумаги, животное порвало документ на глазах у расстроенной женщины.