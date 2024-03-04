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19:53, 4 марта 2024Из жизни

Режиссер «Дюны» исполнил желание пациента хосписа и заранее показал ему фильм

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев исполнил последнее желание умирающего пациента
Дени Вильнев

Дени Вильнев. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Режиссер фильма «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнев дал возможность пациенту хосписа, чьим последним желанием было успеть увидеть долгожданный фильм, заранее посмотреть его задолго до премьеры. Об этом сообщает CBC.

Пациент из хосписа в Квебеке, осознававший, что ему осталось недолго, поделился со специалисткой по работе с паллиативными пациентами Жозе Ганьон своим последним желанием. Так как мужчина очень любил кино, он сказал, что хотел бы успеть увидеть продолжение фильма «Дюна». Впервые картину должны были показать в кинотеатрах 1 марта, но пациент не был уверен, что сможет дотянуть до этой даты.

Ганьон разместила просьбу киномана в социальных сетях, и увидевший пост местный режиссер смог свести ее с Вильневом. Тот загорелся идеей исполнить желание пациента и предложил пригласить его на премьеру в Лос-Анджелесе, но ему объяснили, что это невозможно. «Я сказала: "Вы не понимаете, он на исходе своей жизни, его невозможно куда-то отвезти. Мы даже не знаем, будет ли он с нами на следующей неделе», — вспоминает в беседе с журналистами Ганьон.

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Тогда Вильнев отправил в хоспис ассистента и отдал ему свой ноутбук, на котором была копия фильма. Он заперся в комнате с пациентом, и тот смог исполнить свое желание. Для этого ему и всем сотрудникам хосписа пришлось подписать документ о неразглашении. Таким образом первый показ фильма состоялся более чем за полтора месяца до того, как он был представлен публике.

Пациент был слишком слаб и не смог досмотреть кино до конца: он уснул. Вскоре после этого он ушел из жизни.

Ганьон смогла рассказать эту историю только после официальной премьеры. Она поблагодарила всех причастных к исполнению последней мечты пациента. Сам Вильнев немного расстроился, что мужчина не смог досмотреть фильм до конца, но отметил, что именно ради таких людей он и работает.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Йорк стриптизер исполнил последнее желание онкобольной пенсионерки. Он пришел к женщине в медицинском халате и притворился, будто осматривает ее, а затем сбросил одежду и начал танцевать.

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      Екатерина Лобанова
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